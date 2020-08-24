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Российская газета

Танки против кораблей: в Абхазии отразили высадку морского десанта

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В Абхазии военнослужащие российской военной базы в ходе учений отразили высадку морского десанта со стороны Черного моря. Танки и бронетранспортеры вступили в артиллерийскую дуэль с кораблями противника.

"Стрельба выполнялась из танков Т-72Б3, БТР-82М, реактивных установок "Град", артиллерийских орудий и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе маневров особое внимание уделялось созданию фортификационных сооружений на всей протяженности береговой линии полигона Нагвалоу. Капониры и окопы позволили замаскировать бронетехнику и организовать взаимодействие танков и пехоты.

В учениях участвовали свыше 1,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники.


Николай Грищенко

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Абхазия
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