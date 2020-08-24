Орбитальный телескоп Hubble позволил рассмотреть район вокруг ядра кометы NEOWISE

Hubble обеспечивает гораздо более высокую четкость изображений, чем можно получить с других телескопов, наблюдавших эту комету

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Фотографию кометы C/2020 F3 (NEOWISE), сделанную с помощью телескопа Hubble, опубликовало на своем сайте в пятницу Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Впервые орбитальный телескоп использовали для того, чтобы сделать снимок кометы в тот период, когда она проходила от Солнца в 43 млн километров.

Кометы, проходящие столь близко от Солнца, часто распадаются, однако на снимке, сделанном с помощью телескопа Hubble, видно, что ядро кометы уцелело. Hubble обеспечивает гораздо более высокую четкость изображений, чем можно получить с других телескопов, наблюдавших эту комету, - отметил астроном из Калифорнийского технологического института Цичэнь Чжан. - Эти изображения позволяют рассмотреть то, что происходит в непосредственной близости от ядра кометы, как перемещается пыль после того, как она под действием солнечного излучения отдаляется от ядра".

Само ядро, состоящее из льда и пыли, слишком мало, чтобы его можно было увидеть на снимке. Предположительно, его диаметр не превышает 4,8 км, а окружающее его облако газов и пыли достигает 18 тыс км.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта весной 2020 года с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE. Она считается самой яркой из комет, наблюдавшихся в небе Северного полушария с 1997 года, когда наблюдалась долгопериодическая комета Хейла-Боппа. На минимальном расстоянии от Земли - в 104,52 млн км - комета C/2020 F3 (NEOWISE) прошла 23 июля. Она вновь вернется к Солнцу только через 7 тыс. лет.