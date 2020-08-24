Как от «Искры» загорелся «Костёр»

Появлению подствольных гранатомётов как нового класса оружия долгое время мешали слишком малые или слишком большие габариты ручного стрелкового оружия. Создание штурмовых винтовок и автоматов под промежуточные патроны дало новые возможности в метании гранат с использованием штатных огневых средств.

Всё началось с «Искры»

В начале 60-х годов тульский студент Виктор Ребриков в своей дипломной работе предложил разместить мортирку для стрельбы гранатами под стволом автомата АКМ на месте крепления штык-ножа. Для метания шомпольных гранат планировалось использовать энергию холостого патрона (которой в итоге оказалось недостаточно) путём отвода из надульника автомата. Уже будучи конструктором тульского Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), В.В. Ребриков решил разработать полноценный гранатомёт со своим ударно-спусковым механизмом.

В мае 1966 года для автомата АКМ в ЦКИБ СОО началась работа над выстрелом ТКБ-047 с осколочной гранатой (конструктор К.В. Демидов) и мортиркой ТКБ-048 (конструктор В.В. Ребриков). Такое оружие предназначалось для стрельбы навесным огнём на минимальное расстояние в 50 м и максимальное до 400 м. Инициативная разработка туляков вскоре заинтересовала ГРАУ, которое дало добро на открытие опытно-конструкторских работ (ОКР) «Искра» и выделило необходимое финансирование. Доработку выстрела для новой системы поручили московскому ГСКБП (ныне — «Базальт»), а метательного заряда — казанскому НИИХП.

ТКБ-048М и ОКВ-40 Источник изображения: Журнал «Оружие»

В 1970 году на Ржевском полигоне прошли испытания модернизированного подствольного гранатомёта ТКБ-048М и выстрела с осколочно-кумулятивной гранатой ОКВ-40. Дульный срез гранатомёта находился на одном уровне с дульным срезом ствола автомата, что позволяло вести огонь из амбразур и использовать любые надкалиберные гранаты — например, ПГ-7. Благодаря крановому устройству и сбросу части пороховых газов «Искра» обеспечивала надёжную стрельбу на близкие дистанции 60-80 м. Граната благодаря кумулятивному действию при встрече с преградой под прямым углом могла пробивать броню толщиной 50 мм и зажигать горючие жидкости, находящиеся за ней.

Несмотря на положительные свойства нового комплекса, гранатомёт и выстрел к нему испытаний не выдержали из-за ряда существенных недостатков: неудобства прицеливания, большого рассеивания при стрельбе, недостаточного пробития брони под углами свыше 45 градусов, малого количества осколков убойной массы. Отдача при стрельбе гранатами в пять раз превысила энергию отдачи АКМ при обычной стрельбе патронами, что делало невозможной стрельбу из гранатомёта с упором приклада автомата в плечо. Время отечественных подствольников тогда ещё не пришло.

Когда разгорелся «Костёр»

Новый виток истории подствольных гранатомётов в СССР случился вскоре после появления главного конкурента — американского М203. И снова пищу для размышлений военным дал Вьетнамский конфликт, где американцы активно применяли опытные XM148 и XM203. Главным отличием американского подствольника от будущего советского был выстрел М406 от ружейного гранатомёта с обыкновенной гильзой, который заряжался в подствольник с казённой части ствола. Советские инженеры пошли совсем другим путём.

В 1972 году были открыты ОКР «Костёр» по разработке подствольного гранатомёта для автомата АК74. Работу над новым гранатомётом поручили В.Н. Телешу, который ещё в 1967 году в рамках ОКР «Факел» разработал свой вариант подствольного гранатомёта ТКБ-069. С учётом всех ошибок предыдущих работ ему удалось сделать один из наиболее распространённых подствольных гранатомётов в мире, давший путёвку в жизнь последующим многочисленным вариантам и модификациям.

Самые удачные решения «Искры» и «Факела» попали в «Костёр». Это и выстрел с двухкамерным баллистическим двигателем, и крановое устройство для сброса газов при стрельбе на малые дистанции (от которого в итоге пришлось отказаться). Новый гранатомёт получил свой тульский индекс ТКБ-0121. Благодаря «улетающей гильзе» выстрела заряжание гранатомёта осуществляется с дульной части ствола и повышает скорострельность оружия. Выстрел на этот раз был разработан московским НИИП (ныне — НПО «Прибор»).

Подствольный гранатомёт ГП-25. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

В 1978 году на вооружение Советской армии приняли 40-мм подствольный гранатомёт ГП-25 и выстрел ВОГ-25 с осколочной гранатой. Гранатомёт имел быстросъёмное крепление на штатные автоматы Калашникова. Механический прицел предназначался для стрельбы как настильным, так и навесным огнём с любых открытых и закрытых позиций. Выстрел массой 250 г имел головной взрыватель дальнего взведения с самоликвидацией, обеспечивавший шестиметровый радиус сплошного поражения живой силы.

Сравнительные испытания нового комплекса с американским М203 (для винтовки М16) показали значительное превосходство советского оружия. Для установки «американца» требовалась неполная разборка винтовки, а для его заряжания нужно было выполнить три операции вручную. Частота поражения мишеней гранатой выстрела ВОГ-25 оказалась втрое выше, чем гранатой М406.

В 1979 году НИИП в рамках ОКР «Подкидыш» завершило разработку нового, более эффективного осколочного выстрела ВОГ-25П с подпрыгивающей гранатой. В результате новый боеприпас обладал повышенной эффективностью поражения живой силы, скрывающейся за различными укрытиями, а также в постройках и зданиях. Эффективность осколочного действия на открытой местности возросла в 1,7 раза, а в инженерных сооружениях открытого типа (окопы, траншеи) — вдвое. В институте разработали и другие типы выстрелов (кумулятивный, осколочно-кумулятивный, дымовой), оставшиеся опытными.

«Переобувка» гранатомёта

Боевой опыт использования «подствольников» в Афганистане выявил некоторые недостатки гранатомётного комплекса. В их число попали: малый боекомплект (10 выстрелов), отсутствие возможности корректировать огонь по скрытым целям, проблемы заряжания при загрязнении ствола, сложность извлечения выстрела после осечки. Для устранения недостатков в конце 80-х годов прошла модернизация гранатомёта. В результате ОКР «Обувка» был разработан и принят на вооружение гранатомёт ГП-30.

Стрельба из ГП-25 . Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Масса нового гранатомёта снизилась на 300 г, изменилась конструкция прицела, из конструкции исключили флажковый предохранитель, была уменьшена трудоёмкость изготовления. Распространению нового гранатомёта в войсках помешал развал СССР и сокращение военных заказов по закупке новой модернизированной техники. Гранатомёты ГП-25 и ГП-30 серийно изготавливались Тульским оружейным заводом.

Стоит отметить, что под наименованием ГП-30 с 2003 года тульское КБП выпускает гранатомёт, существенно отличающийся от советского варианта. Главным отличием российского ГП-30 является наличие упрощённого прицела в виде откидывающейся стойки с прорезями для стрельбы на различные дистанции, аналогичного ручному гранатомёту 6Г30. Поздний ГП-30 практически идентичен более современной версии ГП-30М, за исключением механизма чеки и выбрасывателя-банника. ГП-30М в основном поступают на вооружение подразделений МВД РФ.

В 2000-х годах НПО «Прибор» разработало новые модернизированные выстрелы ВОГ-25М и ВОГ-25ПМ. Они получили универсальный корпус с насечкой поверхности для более эффективного дробления при взрыве. Это позволило в полтора раза увеличить вероятность поражения в сравнении с ВОГ-25 за счёт выросшей энергии большего количества осколков. Новые выстрелы в 2003 году приняты на вооружение, запущено их серийное производство.

И грянул «Гром»

В начале 2000-х годов в интересах Минобороны РФ для создания противопехотного гранатомёта с улучшенными характеристиками начались ОКР «Гром». Для установки на автоматы АК74М и АН-94 ижевскими оружейниками был разработан ГП-34.

ГП-30М на АК74М (сверху) и ГП-34 на АК-12 (снизу) Источник изображения: guns.ru

ГП-34 представляет собой модернизацию подствольного гранатомёта ГП-25. В первую очередь, повышена безопасность комплекса: исключено выпадение выстрела из опущенного вниз ствола, устранен возможный накол капсюля при заряжании, доработан экстрактор для извлечения выстрела в затруднённых условиях. Прицел перенесён на правую сторону (как у ГП-30 и ГП-30М) и доработан для более удобного прицеливания.

На ранних вариантах ГП-34 отсутствовала возможность установки гранатомёта с присоединённым шомполом автомата. Для этого штатный шомпол требовалось снять, а в комплекте шёл новый составной. Для такого шомпола впоследствии появилось место крепления снизу приклада автомата. Однако позднее от всех этих сложных манипуляций было решено отказаться, а вместо этого в конструкции крепления появилось место для установки штатного автоматного шомпола.

В 2009 году на вооружение Минобороны РФ приняли целый комплекс новых выстрелов для подствольных гранатомётов, разработанный НПО «Прибор»: фугасный ВФГ-25, зажигательный ВЗГ-25, осветительный ВСГ-25, дымовой ВДГ-25 и практический ВУС-25. Широкую линейку специальных боеприпасов калибра 40 мм, предназначенных, прежде всего, для различных подразделений МВД, предлагает и НИИПХ из Сергиева Посада. Боевые осколочные выстрелы выпускает зеленодольское АО «ПОЗиС» (ранее — завод №184, номер которого до сих пор можно видеть в качестве маркировки на упаковке таких изделий).

Между прошлым и будущим

Модернизированные варианты ГП-25 предлагались тульскими конструкторами вместе с автоматами 5,45А-91, 5,56А-91 и 7,62А-91, причём в одном из вариантов подствольник располагался сверху над стволом. Без положительных результатов завершилась попытка установки гранатомёта ГП-95 на малогабаритный автомат 9А-91.

ГП-95 на 9А-91 Источник изображения: КБП

40-мм подствольник шёл в комплекте спецназовского «конструктора» ОЦ-14. В двухсредном автомате АДС также нашлось место для «мобильной артиллерии». Не так давно НИИПХ предложило свою разработку реактивного подствольного гранатомёта. Тульское ЦКИБ СОО для автоматов Калашникова разработало 30-мм подствольный гранатомёт ГПМ-30 и выстрелы ВГН-30 к нему (в том числе бесшумный ВГН-30С). Так что, возможно, не за горами новый подствольный гранатомёт, конструктивно отличный от семейства ГП-25, ставшего советской оружейной классикой.

Источники:

Руководство по 40-мм подствольному гранатомету ГП-25 40 мм подствольный гранатомет ГП-30 «Обувка», индекс 6Г21. Руководство по эксплуатации 6Г21 РЭ 40 мм подствольный гранатомет ГП-30М. Руководство по эксплуатации ГП-30М РЭ 40-мм подствольный противопехотный гранатомет ГП-34. Паспорт 6Г34.00.000 ПС

Руслан Гук