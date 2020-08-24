Forbes оценил российскую экипировку «Ратник»

Журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета.

Он отметил, что российские специалисты «продвигаются вперед с помощью скромных, но эффективных технологий», пошагово совершенствуя экзоскелеты и добавляя в них всё, начиная от защитной окраски и заканчивая дронами.

По мнению Хэмблинга, США не смогут создать что-то подобное в ближайшее время и облачить солдат в «костюмы Тони Старка».

«Российские войска с экзоскелетами без силовых установок смогут нести и стрелять из более тяжелого оружия с большим количеством боеприпасов, чем противники, этой технологии лишенные», — отметил журналист.

20 августа сообщалось, что производитель оружия «Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12, разработанные в рамках программы «Ратник», в страны ближнего зарубежья. Их приняли на вооружение в конце 2018 года.

«Ратник» призван улучшить защиту военнослужащих, а также повысить их мобильность, маневренность и эффективность при выполнении боевых задач. Экипировка может выдержать температуру от -40 до +50 градусов, а также автономно функционировать не менее трех суток.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin