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Ракетный комплекс «Гермес»

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По случаю Международного военно-технического форума "Армия-2020", который будет проходить в Кубинке с 23 по 29 августа 2020 года, тульское АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП, входит в состав АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) обнародовало данные об одном из самых своих долгостройных проектов - дальнобойном ракетном комплексе управляемого вооружения "Гермес". Материлы по комплексу "Гермес" будут демонстрироваться на "Армии-2020", что, видимо, свидетельствует о ревитализации и интенсификации программы.

Изображение боевой машины дальнобойного ракетного комплекса управляемого вооружения "Гермес" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова". Судя по изображению, пусковая установка боевой машины имеет всего шесть ракетных контейнеров (с) АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова"

Согласно распространенным теперь КБП данным, комплекс управляемого вооружения "Гермес" предназначен для поражения днем и ночью современных и перспективных танков, легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей, малоскоростных воздушных целей.

Максимальная дальность стрельбы днём и ночью - 100 км

Система наведения на участке вывода в район цели - радионавигационная инерциальная, на конечном участке - самонаведение [тип не раскрывается]

Количество управляемых ракет - до 10 штук

Состав комплекса:

Боевая машина;

Машина управления;

Транспортно-заряжающая машина;

Управляемая ракета;

Средства разведки с беспилотным летательным аппаратом.

Преимущества и особенности:

залповая и одиночная стрельба по групповым и одиночным целям с подготовленных и неподготовленных

позиций, в том числе с закрытых ;

устойчивое функционирование в условиях группового применения боевых машин при их залповой стрельбе;

оснащение различных классов боевых машин.

Испытательные пуски ракет дальнобойного ракетного комплекса управляемого вооружения "Гермес" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (с) АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова"

Машины дальнобойного ракетного комплекса управляемого вооружения "Гермес" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова". Видимо, машина управления (справа) и боевая машина и транспортно-заряжающая машина. Две последние машины замаскированы под тентовые грузовики - как ни странно, столь очевидная идея маскировки ракетных комплексов длительное время не находила применения в отечественных вооруженных силах (с) АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова"

Схема боевого применения дальнобойного ракетного комплекса управляемого вооружения "Гермес" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова". Из схемы неясно, осуществляется ли реальное самонаведение ракеты, или требуется лазерная подсветка с БЛА или наземного пункта (с) АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова"

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гермес
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
БПЛА
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