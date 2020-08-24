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Известия.ru

«Роскосмос» запатентовал взрывное устройство

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

«Роскосмос» запатентовал взрывное устройство для создания ударной волны, следует из данных Роспатента.

Целью изобретения является проведение экспериментов для определения прочности конструкций в нефтегазовой сфере и в машиностроении.

В описании к патенту отмечается, что благодаря устройству можно будет точнее определить прочность материалов, которые в обычных условиях находится в риске воздействия взрывов.

Внешне изобретение представляет собой параллелепипед, состоящий из крышек и двух планок с торца и с боку, пишет «РИА Новости».

Взрывчатка устанавливается на торцевую планку.

В июне сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» получила патент на «сачок» для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора. Устройство выглядит как крупноячеистая сеть в форме конуса.


Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

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Компании
Роскосмос
Роспатент
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