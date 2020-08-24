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Известия.ru

Российский крейсер назвали самым мощным в мире

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым мощным надводным военным кораблем в мире, пишет Forbes.

Отмечается, что крейсер сопоставим по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa, однако превосходит по «концепции и вооружению».

«С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире», — сказано в статье.

В материале также указано, что «Адмирал Нахимов» вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит», которые прозваны «убийцами авианосцев», а также комплексами ПВО С-300 и ракетами 9К33 «Оса».

Данный арсенал автор статьи назвал «невероятным».

В июле эксперты выразили уверенность, что «Адмирал Нахимов» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО.

Уже в 2022 году крейсер передадут ВМФ России. «Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета.


Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
С-300
Циркон-С 3М22
Проекты
NATO
Авианосец
ГЗЛА
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