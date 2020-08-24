Российский крейсер назвали самым мощным в мире

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым мощным надводным военным кораблем в мире, пишет Forbes.

Отмечается, что крейсер сопоставим по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa, однако превосходит по «концепции и вооружению».

«С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире», — сказано в статье.

В материале также указано, что «Адмирал Нахимов» вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 «Гранит», которые прозваны «убийцами авианосцев», а также комплексами ПВО С-300 и ракетами 9К33 «Оса».

Данный арсенал автор статьи назвал «невероятным».

В июле эксперты выразили уверенность, что «Адмирал Нахимов» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО.

Уже в 2022 году крейсер передадут ВМФ России. «Адмирал Нахимов» станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты «Циркон». Эти боеголовки способны превышать скорость звука в девять раз, при этом маневрируя и меняя траекторию в ходе полета.

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин