Первый коммерческий рейс китайского беспилотного самолета Ан-2 (Feihong 98)

Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый коммерческий рейс китайского беспилотного самолета Ан-2 (БПЛА FH-98)

Как сообщает пресс-служба крупного транспортного холдинга SF Express (Group) Co., Ltd.- второго по величине китайского холдинга по доставке грузов, 21 августа 2020 года в аэропорту Баотоу (Автономный район Внутренняя Монголия КНР) приземлился, совершив свой первый коммерческий рейс по доставке грузов, беспилотный летательный аппарат Feihong 98, разработанный компанией China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. на базе легкого многоцелевого самолета Y-5B, который в свою очередь является лицензионной копией советского самолета Ан-2. Полет продолжался один час.

БЛА Feihong 98 позиционируется как крупнейшая в мире автоматизированная беспилотная транспортная система (беспилотный самолет) двойного назначения грузоподъемностью 1500 кг. Беспилотный транспортный самолет Feihong 98 имеет: максимальную взлетную массу - 5250 кг., грузоподъемность - 1,5 тонны, максимальный объем грузового отсека - 15 кубических метров, высоту полета - 4500 метров, крейсерскую скорость - 180 километров в час, практическую дальность - 1200 километров и длину разбега - 235 м (при максимальной взлётной массе). Изделие, как сообщается, получило сертификат летной годности и будет выпускается небольшими партиями с 2019 года.