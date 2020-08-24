Искусственный интеллект превзошел пилота-человека

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в 5:0! ИИ всухую разгромил лучшего американского пилота F-16 в DARPA AlphaDogfight

[20 августа 2020 года] вечером прошел заключительный третий раунд так называемого "испытания AlphaDogfight" в рамках программы ACE (Air Combat Evolution) агентства DARPA и департамента по развитию технологий Министерства обороны США. Результат оказался немного разочаровывающим для хулителей искусственного интеллекта (ИИ) и ревнителей абсолютного превосходства человеческой расы.

Скриншот: ИИ-пилот Heron Systems в пятый раз сбивает на симуляторе ближнего воздушного боя инструктора F-16 ВВС США с позывным "Banger" на испытаниях AlphaDogfight

Испытание AlphaDogfight началось прошлой осенью, с выбора наиболее продвинутых разработчиков передовых алгоритмов ИИ, способных маневрировать на истребителе F-16 в ближнем воздушном бою. На первом этапе их было восемь: Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Технологический исследовательский институт Джорджии, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI и SoarTech.

Второй раунд провели на этой неделе. Сначала восемь производителей протестировали свои алгоритмы по сравнению с пятью алгоритмами, разработанными Лабораторией прикладной физики Джонса Хопкинса. Затем последовал турнир, в котором восьмерка сражалась друг с другом на выбывание в симулированной компьютернойьсреде, пока к вечеру среды не остались всего четыре лучшие команды. Утром в четверг провели турнир между ними, а победившая компания Heron Systems вечером того же дня встретилась с пилотом F-16. Результат можете оценить сами:

Видео на два часа, при этом наблюдатели отмечают, что в реальности схватки были бы намного короче, потому что человек просто не способен так долго выдерживать перегрузки 9g, на которых выполнялась основная часть маневров.

При этом полковник Dan "Animal" Javorsek, руководитель программы ACE в департаменте стратегических технологий DARPA заявил: "Не имеет значения, кто выиграл последний Dogfight - человек или машина. Речь идет об укреплении доверия к технологиям <...> Если лучший ИИ завоюет уважение пилота F-16, мы сделаем новый шаг к более эффективному взаимодействию человека и машины в воздушном бою, что является целью программы ACE".

Считается, что Dogfight вряд ли будет уж так актуален в будущих воздушных боях. Но полученный в программе АСЕ опыт будет использоваться в качестве исходного материала для разработки более сложного взаимодействия между пилотируемыми и беспилотными платформами, включая давно разрабатываемую и очень модную нынче концепцию "Верный ведомый" (Loyal Wingman).

Беспилотный летательный аппарат концепции Loyal Wingman, разрабатываемый Boeing Australia (c) Boeing

Одну из первых ее разработок в мае представила Boeing Australia в рамках проекта разработки БЛА ATS (Airpower Teaming System), обладающего свойствами истребителя. По плану первый его полет должен состояться в 2020 году, и на этой неделе журнал Australian Defense Magazine смог добыть и опубликовал первые его фотографии на взлетно-посадочной полосе:

Но, конечно, на презентациях он выглядит получше:

А ранее в этом году та же Boeing и ВМС США провели демонстрацию так называемого "пилотируемо-беспилотного объединения" (Manned-UnManned Teaming), в ходе которой три EA-18G Grouler летели строем, и все они управлялись двумя людьми в кабине одного из самолетов.

Но все это уже слишком далеко выбивается за пределы темы, поговорим об этом как-нибудь в другой раз.