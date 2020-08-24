Корпусное шасси из Белоруссии заменят на новейшее бронированное СККШ-586

Источник изображения: vk.com/kalashnikov

В России создается специальное корпусное колесное шасси СККШ-586. Короткий видеоролик о нем размещен в группе "Калашников" во "ВКонтакте" . Четырехосная полноприводная машина получит противопульное бронирование.

Она будет обладать высокой геометрической проходимостью и удельной мощностью.

Сообщается, что максимальная скорость, развиваемая этим шасси, будет составлять 90 км/ч.

Судя по обнародованному видео, на шасси будут монтироваться такие комплексы противоздушной обороны как "Тор".

По мнению военных экспертов, СККШ-586 сделает неактуальной разработку минского завода колесных тягачей МЗКТ-692251. Эта белорусская машина также предназначена под системы ПВО. Однако, учитывая нынешние реалии, техника, изготовленная в России будет предпочтительнее любых иностранных образцов.

Дмитрий Лемешк