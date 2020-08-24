Помахали с мостика: эстонцы засняли российскую подлодку

Эстонцы сняли видео с российской подводной лодкой в Финском заливе

Пассажиры эстонской яхты сняли на видео всплывшую в Финском заливе российскую подводную лодку. Капитан яхты Эйн Померантс рассказал, что российские военные были очень дружелюбны, помахали эстонцам с капитанского мостика и даже послали сигнал в их честь.

Всплывшую в Финском заливе российскую подводную лодку сняли на видео пассажиры эстонской яхты 20 августа, пишет Postimees

Компания из восьми эстонцев отправилась в плавание утром. Яхта плыла в сторону Финляндии, и когда она вышла на мелководье около Таллинна, капитан заметил издалека приближающееся судно, оказавшееся российской подлодкой.

«Это было на границе. Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь», - сказал капитан яхты Эйн Померантс.

Чуть ранее американские журналисты Forbes написали статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.

Как пишет издание, российским морякам пришла в голову блестящая идея: они собираются запустить ракету с боеголовкой большой разрушительной силы, чтобы пробить дыру в арктическом ледяном щите. После этого можно будет запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками через эту дыру.

Forbes подчеркивает, что страна, способная запускать ракеты из-подо льда, будет иметь преимущество даже в небольшом столкновении. Однако, как предполагают журналисты, это не означает начало Третьей мировой войны.

«Страна, чьи подводные лодки могут оставаться скрытыми подо льдом и по-прежнему запускать противокорабельные или наземные крылатые и гиперзвуковые ракеты, будет иметь преимущество», - указывается в заметке.

Впрочем, угроза российским атомным подводным лодкам со стороны США может спровоцировать ядерный конфликт, уверен ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Брэдфорд Дисмьюкс. Об этом он рассказал изданию Naval College Review.

Дисмьюкс назвал российские подлодки одним из ключевых факторов ядерного сдерживания и выразил мнение, что любая угроза в сторону АПЛ может спровоцировать применение ядерного оружия.

«Логика стратегической противолодочной обороны времен холодной войны неприменима к новой стратегической ситуации против России. Соединенным Штатам следует избегать угроз российским АПЛ практически во всех мыслимых обстоятельствах», - считает Дисмьюкс.

Ветеран призвал ВМС США пересмотреть свою стратегию противодействия российским подлодкам.

Несколько дней назад в сеть попали кадры, на которых видно, как китайская подводная лодка использует подземную базу на острове Хайнань в Южно-Китайском море, пишет CNN.

На этом острове находятся крупнейшие базы Южного флота ВМФ НОАК, в том числе ВМБ Юйлинь, где в настоящее время в том числе базируются новейшие атомные ракетные подводные лодки типа 094 Jin («Цзинь», по внешнему виду напоминают российские ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин»).

База Юйлинь, расположенная на южной оконечности острова Хайнань, почти в 300 милях (470 км) к юго-западу от Гонконга, является одним из ключевых объектов морских стратегических ядерных сил Китая и пунктов базирования многоцелевых атомных подводных лодок.

Спутниковый снимок космического аппарата американской компании Planet Labs, занимающейся визуализацией, был впервые опубликован в социальных сетях Radio Free Asia.

Он показывает, как атомная подводная лодка ВМФ НОАК, похожая на АПЛ Тип 093, входит в туннель к подземному причалу на военно-морской базе Юйлинь. Телеканал CNN обратился к китайским властям с просьбой прокомментировать спутниковые снимки. Ответа пока не было.

Экс-сотрудник минобороны США Дрю Томпсон, ныне работающий в Школе государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, утверждает, что сфотографировать таким образом подводную лодку при помощи космического аппарата - редкая удача.

Что не является необычным, так это китайская подземная база. По словам Томпсона, именно так Пекин скрывает большую часть своей военной техники, от подводных лодок до ракетных систем, базирующихся далеко внутри страны.

«Китайцы имеют колоссальный опыт строительства подземных сооружений. Это соответствует их стратегической культуре», - сказал Томпсон.

В июле нынешнего года жители Швеции выразили комплименты в адрес экипажа российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия. О своих впечатлениях рассказал местный житель изданию Expressen.

Мужчина вместе с друзьями отправился покататься на парусной лодке у острова Драге. В какой-то момент в нескольких метрах от них появилась русская подводная лодка. Присмотревшись, они увидели российский флаг и человека, машущего им из башни, и подумали: «черт побери!».

«Мы были поражены: она была просто гигантская Я часто бываю вне дома и плаваю с разными друзьями, но никогда не видел ничего подобного», - сказал пораженный швед.

Мужчины согласились, что эта субмарина была «невероятного размера» и издавала очень громкий звук.

«Это было чертовски круто После этого события это единственное, о чем мы постоянно говорим с друзьями», - признался мужчина.

Рафаэль Фахрутдинов