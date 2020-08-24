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Деловая газета "Взгляд"

В России создали первое отечественное 5G-оборудование

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Минкомсвязи России
Минкомсвязи России.
Источник изображения: kazanfirst.ru

В России произвели свое оборудование 5G, которое предложили протестировать операторам связи, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

"Буквально на днях у нас состоялась рабочая группа в рамках АНО "Цифровая экономика" по данному вопросу. И коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок", – сказал Иванов в интервью проекту "Цифровая журналистика", передает РИА "Новости".

Чиновник отметил, что у операторов эта новость вызывала заинтересованность. В случае строительства сетей 5G на российском оборудовании срок запуска может увеличиться на год-полтора.

Сеть 5G к 2022 году должна покрыть 10 городов-миллионников, согласно программе "Цифровая экономика". Города с населением от 1 млн человек должны получить эту сеть к 2024 году.

В мире приоритет частот для 5G сохраняется в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят военными и силовыми ведомствами. Высвобождение этих частот обсуждается уже в течение долгого времени. Ведутся тесты в диапазонах 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, но их можно использовать только как как дополнительные к основному диапазону.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие новые возможности открывают сети 5G.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Китай начал разработку сети 6G.


Алексей Дегтярев

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минкомсвязь России
Проекты
ИТ
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