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Газета.ru

Мощный взрыв: в сеть попало видео гибели российского генерала в Сирии

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Источник изображения: gazeta.ru

Опубликовано видео гибели российского генерала в Сирии

В сети опубликовано видео, на котором якобы запечатлен момент смертельного ранения генерал-майора России, который скончался 18 августа в Сирии. На кадрах видно, как группа военных прошла по обочине дороги рядом с автоколонной, после этого прогремел взрыв. В Минобороны сообщили, что военнослужащие возвращались после гуманитарной акции, которую провели в одном из сирийских городов.



В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент взрыва на трассе в сирийском районе Дейр-эз-Зор. В результате этого происшествия 18 августа погиб российский генерал-майор.

Во вторник, 18 августа, в Минобороны сообщили, что в Сирии погиб военный советник в звании генерал-майора. В ведомстве не указывали его имени или фамилии. Не было и фотографии погибшего. В этом инциденте еще двое российских военных получили ранения.

В министерстве рассказали, что произошло все во время возвращения российской автоколонны из окрестностей города Дейр-эз-Зора. В 15 км от него военные проводили гуманитарную акцию.

По ходу движения сработало самодельное взрывное устройство. На кадрах, которые разместили в пятницу, 21 августа, видно, как несколько человек проходят, рядом следуют машины по обочине дороги, спустя несколько секунд раздается взрыв.

Пока не установлена подлинность размещенного видео. Предположительно, ролик был заснят именно во время нападения на российских военных.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - сказано в заявлении Минобороны. Некоторые СМИ утверждают, что погибшим был Вячеслав Гладких.

Отмечается, что глава ведомства Сергей Шойгу посмертно представил погибшего офицера к государственной награде. Помимо этого, руководство ведомства окажет всю необходимую помощь семье военного.

В результате гибели генерал-майора и ранения еще двух военнослужащих Следственный комитет России завел уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Преступление, в результате которого погиб генерал российской армии и были ранены еще двое военнослужащих, не станет исключением: силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что установление виновных в гибели и ранении российских военных «не только служебный долг, но и дело чести".

Глава СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким российского старшего военного советника, который погиб во время исполнения служебного долга. Бастрыкин отметил, что "мужество офицера Вооруженных сил РФ и его верность присяге - не что иное, как проявления патриотизма, силы духа, бесстрашия перед лицом международного терроризма, неравнодушия к боли пострадавших от него мирного населения". В то же время, он пожелал скорейшего выздоровления раненным в том же инциденте.

Ранее ТАСС отмечал, в конце сентября 2017 года в российском оборонном ведомстве сообщили о гибели еще одного военного советника. Он был старшим группы советников в Сирии, имел звание генерал-лейтенанта. Тогда в ведомстве назвали данные погибшего. Им был Валерий Асапов. Военный так же, как и генерал-майор, скончавшийся 18 августа, погиб близ Дейр-эз-Зора.


Милана Геликова

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