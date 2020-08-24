Соглашения на 100 млрд рублей планирует подписать Новикомбанк на форуме "Армия-2020"

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк запланировал подписание соглашений на 100 млрд рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020", который начнёт работу 23 августа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Важная особенность форума "Армия 2020" в том, что это первое масштабное мероприятие за последние полгода, когда участники рынка могут встретиться в реальном, а не в виртуальном пространстве, обсудить подробно все детали и нюансы соглашений. В этом году мы рассчитываем подписать соглашения в рамках форума на общую сумму порядка 100 млрд рублей", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева", - слова которой приводятся в поступившем в "Интерфакс" в пятницу сообщении.

По её словам, среди наиболее значимых направлений можно выделить увеличение финансирования двигателестроительной отрасли, заключение соглашений для достижения целей национальных проектов "Здравоохранение", "Создание комфортной городской среды", а также финансирование реализации масштабных инфраструктурных комплексных программ.

Пресс-служба напоминает, что в 2019 году в рамках форума "Армия-2019" Новикомбанк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 млрд рублей и провел "круглый стол", на котором обсуждались вопросы диверсификации предприятий ОПК.