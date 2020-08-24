Китай грозит США ответными мерами

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в Пекине выразили недовольство давлением Соединенных Штатов на соседние страны. Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о росте угрозы со стороны Китая. В российском МИДе считают, что планы США по размещению ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны дестабилизировать ситуацию в мире. В 2019 году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в Пекине выразили недовольство давлением Соединенных Штатов на соседние страны. Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о росте угрозы со стороны Китая. В российском МИДе считают, что планы США по размещению ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны дестабилизировать ситуацию в мире. В 2019 году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.