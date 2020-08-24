Войти
Известия.ru

Китай грозит США ответными мерами

317
0
0

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в Пекине выразили недовольство давлением Соединенных Штатов на соседние страны. Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о росте угрозы со стороны Китая. В российском МИДе считают, что планы США по размещению ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны дестабилизировать ситуацию в мире. В 2019 году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в Пекине выразили недовольство давлением Соединенных Штатов на соседние страны. Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о росте угрозы со стороны Китая. В российском МИДе считают, что планы США по размещению ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе способны дестабилизировать ситуацию в мире. В 2019 году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
РСМД
Похожие новости
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
28.01.2020
The National Interest (США): знакомьтесь: С-70, новый смертоносный малозаметный беспилотник России
02.05.2019
Коалиция против нестабильности
25.04.2019
Министр обороны России отметил накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19