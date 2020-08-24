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ТАСС

Томский вуз представит на "Армии" датчики для беспилотников и роботизированный дефектоскоп

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ТПУ
Томский политехнический университет.
Источник изображения: Владимир Лаврентьев / qrtomsk.ru

ТПУ покажет свои разработки в рамках коллективной экспозиции Министерства науки и высшего образования

ТОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) представит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" роботизированный комплекс, который ищет изъяны в авиакосмической технике, датчики для навигации беспилотников и керамику для изготовления брони, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Как перспективное средство обеспечения безопасности вниманию зрителей будет представлен роботизированный тепловой дефектоскоп. С его помощью можно обнаруживать воду в сотовых авиационных панелях, ударные повреждения, расслоения, неоднородности толщины и инородных включений в композиционных материалах авиакосмической и ракетной техники, выявлять скрытую коррозию в металлических оболочках", - говорится в сообщении.

Также университет представит образцы оксидной и карбидной бронекерамики и оптически прозрачной и люминесцентной керамики для создания источников света. В деловой программе форума ученые ТПУ презентуют первые российские датчики для автономной навигации беспилотников. Свои разработки ТПУ представляет в рамках коллективной экспозиции Министерства науки и высшего образования РФ.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу в пятницу на коллегии военного ведомства, на форум прибудут представители 92 стран, 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны. Около 1,5 тыс. организаций и предприятий промышленности представят более 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.

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