Скальное укрытие: Китай отправил субмарины под землю

США зафиксировали заход китайской подлодки в подземную базу на Хайнане

Американский космический аппарат зафиксировал китайскую атомную подводную лодку при ее заходе в подземную базу на острове Хайнань в Южно-Китайском море. Здесь расположены крупнейшие базы ВМФ НОАК, а сам остров расположен в 300 милях от Гонконга. Наличие подобных объектов существенно может спутать планы военному командованию США, опасаются американские наблюдатели.

Несколько дней назад в сеть попали кадры, на которых видно, как китайская подводная лодка использует подземную базу на острове Хайнань в Южно-Китайском море, пишет CNN. На этом острове находятся крупнейшие базы Южного флота ВМФ НОАК, в том числе ВМБ Юйлинь, где в настоящее время в том числе базируются новейшие атомные ракетные подводные лодки типа 094 Jin («Цзинь», по внешнему виду напоминают российские ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин»).

База Юйлинь, расположенная на южной оконечности острова Хайнань, почти в 300 милях (470 км) к юго-западу от Гонконга, является одним из ключевых объектов морских стратегических ядерных сил Китая и пунктов базирования многоцелевых атомных подводных лодок.

Спутниковый снимок космического аппарата американской компании Planet Labs, занимающейся визуализацией, был впервые опубликован в социальных сетях Radio Free Asia. Он показывает, как атомная подводная лодка ВМФ НОАК, похожая на АПЛ Тип 093, входит в туннель к подземному причалу на военно-морской базе Юйлинь. Телеканал CNN обратился к китайским властям с просьбой прокомментировать спутниковые снимки. Ответа пока не было.

Экс-сотрудник минобороны США Дрю Томпсон, ныне работающий в Школе государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, утверждает, что сфотографировать таким образом подводную лодку при помощи космического аппарата - редкая удача.

Что не необычно, так это китайская подземная база. По словам Томпсона, именно так Пекин скрывает большую часть своей военной техники, от подводных лодок до ракетных систем, базирующихся далеко внутри страны.

«Китайцы имеют колоссальный опыт строительства подземных сооружений. Это соответствует их стратегической культуре», - сказал Томпсон.

Но особое внимание в этом плане привлекают береговые линии Китая. «У них есть укоренившееся ощущение крайней уязвимости их береговой линии для возможных нападений», - сказал Томпсон.

Что касается подводной лодки, заявил Томпсон, то ее присутствие на базе Юйлинь не дает никаких особых сигналов о военно-морском флоте Народно-освободительной армии.

«Суть в том, что у Пекина есть большой и постоянно растущий подводный флот, качество которого с каждым годом улучшается. И они могут защитить его с помощью подземных сооружений. И держать свои подводные лодки подальше от посторонних глаз», - сказал он.

По крайней мере, один раз в этом году, 15 мая, ВМС США отправили один из своих разведывательных самолетов P-8A Poseidon в полет возле базы Юйлинь, как сообщил CNN официальный представитель ВМС США Реанн Моммсен.

Тем не менее, по словам экс директора операций Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования ВС США Карла Шустера,

подобные туннели «могут расстроить» американских военных, занимающихся планированием боевых действий.

«У вас нет доказательств боевой готовности, времени оперативного реагирования и доступности субмарины для средств поражения», - сказал он.

«Туннели закрывают глаза потенциальным противникам, чтобы понять, в каком состоянии находятся подлодки, и лишают их возможности определить состояние военных приготовлений Китая, а также получить информацию, критически важную для оценки намерений и планов Пекина», - добавил он.

Что касается самой китайской субмарины, то, как сообщает CNN, если это подводная лодка Типа 093, то она будет одной из шести аналогичных субмарин в китайском флоте, согласно данным некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative.

«Подводные лодки проекта 093 «Шань» принадлежат к серии китайских многоцелевых атомных подводных лодок, построенных в 2005-2010 годах. Они разрабатывались для замены устаревшей и сравнительно ненадежной подводной торпедной лодки проекта 091 «Хань». Строительство головного корабля было начато в 2001 году», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, лодки типа «Шань» имеют сравнительно короткий корпус с обтекаемыми обводами. Субмарины обладают двухкорпусной архитектурно-конструкционной схемой и снабжены одним малошумным гребным винтом. Хвостовое оперение - крестообразное, а переднее горизонтальное оперение, как и на других китайских подводных атомоходах, расположено на ограждении выдвижных устройств.

Лодка оснащена новейшим китайским гидроакустическим и торпедным вооружением. Шесть 533-мм торпедных аппаратов расположены в носовой части корабля. Из них можно вести стрельбу торпедами (в том числе новейшими телеуправляемыми, а также имеющими систему самонаведения по кильватерному следу), противокорабельными крылатыми ракетами YJ-8-II (отличающимися от YJ-8 возможностью подводного старта и максимальной дальностью стрельбы, увеличенной до 80 км) и, вероятно, крылатыми ракетами с подводным стартом, предназначенными для поражения наземных целей.

Надводное водоизмещение лодок «Шань» - 7 тыс. т, скорость хода под водой - около 30 узлов.

Скальные (подземные) укрытия для атомных подводных лодок строились и в Советском Союзе.

Министр обороны маршал Советского Союза Андрей Гречко в 1970-х годах во время визита в Швецию посетил скальные укрытия для боевых кораблей и сразу оценил их высокую эффективность. Было принято решение создать подземные базы - укрытия для атомных подводных лодок в Советском Союзе на Северном и Тихоокеанском флотах.

Раньше других скальное укрытие для субмарин было сооружено в Балаклаве. Его начали строить в 1957-м (по другим данным, в 1953-м) и завершили в 1961 году. Были сооружены глубоководный канал, сухой док, подземные дороги, арсеналы ядерных боеприпасов, хранилища материально-технических средств, командные пункты, причалы.

Толщина скального грунта над объектом достигала 126 м. В укрытии могли находиться 9 (8 плюс одна в доке) дизель-электрических лодок проектов 613 и 633. Длина канала достигала 505 м, ширина от 6 до 8,5 м и глубина от 6 до 8,5 м. Комплекс в Балаклаве был заброшен в 1995 году.

После визита Андрея Гречко в Швецию в СССР приступили к строительству скальных (подземных) укрытий для атомных подводных лодок на Северном (в бухте Ягельная, губе Ара) и Тихоокеанском (в бухте Павловского) флотах.

В укрытии в бухте Павловского, по некоторым данным, одновременно могли разместиться не менее трех ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Подземная база представляла собой основной канал (сооружение № 1) длиной 645 с, шириной около 23 м и высотой 29 м, из которых 18 должны были заполняться водой. Вдоль канала располагалось сооружение № 2 длиной около 400 м, шириной около 15 м и высотой около 12 м. Помимо всего прочего, в скале было сооружено множество других помещений и подземных ходов.

Была также сооружена вертикальная шахта (6-8 м шириной), закрывавшаяся подвижной крышкой. Она позволяла подлодке производить пуски своих ракет по целям, оставаясь практически неуязвимой. Строительство было практически завершено (оставалось соорудить бетонные гидрозатворы, провести некоторые внутренние работы), когда его в конце 1980-х годов остановили. В настоящее время укрытие заброшено.

Подземная база-укрытие и завод для ремонта и снаряжения подводных лодок «Ягельная губа» начала строится в 1970-е годы для базирования ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин».

База предназначалась для размещения отдельных лодок, их стоянки, а также обеспечения ремонта и перезарядки реакторов ядерным топливом.

По проекту она была примерно аналогична базе в бухте Павловского. Укрытие в Ягельной губе, как и в бухте Павловского, брошено и разорено.

В Ара-Губе внутри гранитной сопки успели соорудить три штольни 30х28 м в поперечнике и длиной примерно 400 м.

Окончательно все три подземных укрытия для атомных подводных лодок в СССР добил Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), который был подписан в Москве 30-31 июля 1991 года.

В одностороннем порядке при подписании договора СНВ-1 СССР заявил: «В связи с тем, что в Союзе Советских Социалистических Республик имеются подземные сооружения, находящиеся в непосредственной близости от губы Ара (Кольский полуостров), базы подводных лодок Ягельная (Кольский полуостров) и базы подводных лодок Павловское (Приморский край), Советская Сторона в связи с Договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в целях окончательного решения вопроса об этих подземных сооружениях заявляет, что указанные подземные сооружения не имеют каких-либо проходов для доступа в них плавучих средств любого водоизмещения из прилегающих к ним акваторий и что Советский Союз не имеет планов строительства и не будет строить такие проходы в период, пока остается в силе Договор».

В настоящее время все три подземных укрытия в нашей стране заброшены. В Китае же по поводу скальных (подземных) укрытий для атомных подводных лодок думают по-другому.

Михаил Ходаренок