ВМС Германии приступили к испытаниям БЛА ВВП V-200 "Скелдар"

ЦАМТО, 21 августа. ВМС Германии приступили к испытаниям в море на борту корвета (F-260) "Брауншвейг" класса К130 БЛА вертолетного типа V-200 "Скелдар".

Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на командующего ВМС Германии, морские БЛА V-200 были подняты на палубу "Брауншвейг" для статических испытаний, вслед за которыми планируется провести их летные испытания.

В составе ВМС Германии БЛА V-200 "Скелдар" с двигателем на тяжелом топливе получили обозначение "Си Фалькон" (Sea Falcon).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2018 года Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) подписало с немецкой компанией Elektroniksystem und Logistik-GmbH (ESG) контракт на поставку БЛА V-200 "Скелдар" для оснащения корветов класса К-130 ВМС страны.

Предполагается, что оснащенный различными средствами обнаружения БЛА будет применяться для ведения разведки с борта корвета. Elektroniksystem und Logistik-GmbH (ESG) выступит основным подрядчиком поставки. Субподрядчиками являются компании UMS Skeldar и Lurssen. Соглашение предусматривает поставку одной беспилотной авиационной системы V-200 "Скелдар", в состав которой войдут два БЛА, и комплекта запасных частей. Контракт также предполагает интеграцию комплекса с оборудованием K130, обучение операторов и технического персонала. Стоимость контракта не раскрывалась.

Как сообщал ЦАМТО, длина БЛА V-200 "Скелдар" составляет 4 м, диаметр несущего винта – 4,6 м, высота – 1,3 м, ширина – 1,2 м, максимальная взлетная масса – 235 кг, масса полезной нагрузки – 50 кг. Аппарат, оснащенный двигателем на тяжелом топливе (Jet A1, JP5, JP8), способен находиться в воздухе более 5 ч и выполнять задачи в радиусе до 200 км от пункта управления. Максимальная скорость полета – 150 км/ч, практический потолок – 3000 м. В состав комплекса обычно входят 2 БЛА, наземная станция управления, вспомогательное оборудование и программное обеспечение.

В июле французская группа ECA заключила с UMS Skeldar контракт на поставку БЛА V-200 "Скелдар" для оснащения 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков.