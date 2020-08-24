Попадание ПТУР в Т-55 и бронеавтомобиль сняли на видео в Йемене

Действующие в горных районах Йемена отряды повстанцев-хуситов смогли подбить две бронемашины, принадлежащие просаудовским силам.

Хуситы применяют ПТУР по Т-55 и Spartan. pic.twitter.com/ui6OBMK2qF — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 21, 2020

В ходе атак использовались управляемые противотанковые ракеты. Первой жертвой стал средний танк Т-55, менявший позицию и не спеша двигавшийся по пересеченной местности. Экипаж, по всей видимости, не вел наблюдения и просто не заметил приближение ПТУР.

К счастью для людей, находящихся за броней, попадание произошло в район моторно-трансмиссионного отделения. Несмотря на то, что раздался довольно сильный взрыв, вряд ли кто-то из-за него пострадал.

Да и сам танк, по всей видимости, не получил фатальных повреждений и подлежит восстановлению. Хотя непонятно, насколько это возможно сделать в здешних условиях: ремонтировать под огнем проблематично, а для эвакуации нет специальной техники.

Вероятно, меньше повезло тем, кто находился в бронеавтомобиле Spartan. Оператор ПТРК наводил боеприпас так, чтобы он поразил машину в район правой передней двери. Однако непонятно, проникла ли кумулятивная струя в салон или прошла ниже. Если случилось первое, то последствия могли быть очень печальными. Сделать какие-то выводы невозможно, так как транспортное средство, не снижая скорости, скрылось за естественной преградой.

Хуситы регулярно публикуют видеоотчеты о своих победах, в большинстве случаев уничтоженную технику демонстрируют в таком виде, чтобы не оставалось сомнений в ее поражении, как, например, в конце прошлого месяца, когда ПТРК "Метис" сжег танк Т-62.

Алексей Брусилов