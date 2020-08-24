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Единственный в мире плавающий танк вышел на госиспытания

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Единственный в мире легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» вышел на госиспытания, завершение которых запланировано на 2022 год. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Высокоточные комплексы» (входят в «Ростех») передали модернизированные опытные образцы танка «Спрут-СДМ1» для государственных испытаний. В течение ближайших полутора лет машина пройдет проверку в полевых условиях в войсковых соединениях Министерства обороны РФ», — передает «РИА Новости».

Танк пройдет испытания в морских условиях, на высокогорье, в разных климатических зонах. По результатам госиспытаний будет утверждена конструкторская документация на новый танк с присвоением литеры «О1», что позволит приступить к его серийному выпуску.

По словам первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, «Спрут-СДМ1» стал подвижнее за счет установки двигателя, трансмиссии, узлов ходовой части и информационно-управляющей системы шасси, которые ранее прошли на БМД-4М и БМП-3. Боевая мощь усилена за счет новой цифровой системы управления огнем. Артяков подчеркнул, что аналогов «Спруту» на данный момент не существует, что придает ему высокий экспортный потенциал.

Ранее, 31 июля, польские СМИ оценили мощь самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1».

«Спрут-СД» — российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Она предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. «Спрут-СДМ1» является модернизированной версией орудия.


Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

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Страны
Польша
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
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Персоны
Артяков Владимир
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