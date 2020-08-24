Американский воздушный ас проиграл виртуальному противнику

Управление перспективных военных разработок (DARPA) Министерства обороны США подвело итоги испытаний нейросетевых алгоритмов виртуальным воздушным боем AlphaDogfight Trials и они весьма неутешительны для человека: искусственный интеллект сумел победить профессионального лётчика ВВС США со счётом 5:0.

Состязания AlphaDogfight Trials завершились вчера победой нейросетевого алгоритма во всех пяти виртуальных боях третьего этапа испытаний. В финале против искусственного интеллекта выступал опытный пилот-инструктор ВВС США с позывным Banger. Результаты соревнований лягут в основу проекта Пентагона по разработке обучаемой системы искусственного интеллекта Air Combat Evolution, которая в будущем сможет брать управление боевым самолётом на себя и вести манёвренный ближний воздушный бой.

Конечной целью программы ACE является создание системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, включая беспилотных ведомых, которые будут прикрывать пилотируемые истребители. Новая нейросетевая система должна будет вести воздушный бой быстрее и эффективнее человека. В первых двух этапах AlphaDogfight Trials нейросетевые алгоритмы управляли тяжёлыми истребителями F-15C Eagle, а в третьем — средними истребителями F-16 Fighting Falcon.

На третьем этапе испытаний нейросетевые алгоритмы провели воздушные бои друг с другом. Во всех боях победителем вышла система, разработанная компанией Heron Systems. Воздушные бои велись на ближней дистанции с использованием только пушечного вооружения. Затем система была выставлена на виртуальный высокоманёвренный воздушный бой с реальным пилотом, но какой тип нейросети использовали разработчики, не раскрывается.

Известно, что во время обучения нейросеть провела четыре миллиарда симуляций. Второй результат в виртуальных воздушных боях показал алгоритм, разработанный компанией Lockheed Martin. К участию в третьем этапе было допущено восемь компаний: Aurora Flight Sciences, EpiSys Science, Georgia Tech Research Institute, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, PhysicsAI и SoarTech. Они проходили в симуляторе FlightGear с использованием алгоритма JSBSim, пишет ПМ.