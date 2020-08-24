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Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх

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Источник изображения: vpk-news.ru

Три новых конкурса, которые начнут проводиться со следующего года, будут презентованы в ходе Армейских международных игр, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В течение двух недель на полигонах пяти государств будут демонстрировать мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32 стран. В программу игр включены 30 конкурсов. Помимо этого, мы презентуем три новых соревнования, которые начнём проводить со следующего года», - рассказал Шойгу на заседании коллегии министерства.

По его словам, среди новинок - состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы «Надёжный ориентир».

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом «Армия» и закончатся 5 сентября. Ранее Шойгу сообщал, что на игры были приглашены 90 государств, включая натовские. Ожидается, что приедут 250 команд, всего порядка 5 тысяч человек.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
24.08.2020 10:25
Дайте уже что ни будь из престижного белорусам выиграть. Ну во всяком случае не засуживайте, там где это можно не делать (не заметить мелкие косяки). Это и им в эти трудные дни моральный подъем (всей армии) и противнику знак об уровне боевой подготовки и негласный добрый жест и намек.
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