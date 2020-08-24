Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх

Три новых конкурса, которые начнут проводиться со следующего года, будут презентованы в ходе Армейских международных игр, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В течение двух недель на полигонах пяти государств будут демонстрировать мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32 стран. В программу игр включены 30 конкурсов. Помимо этого, мы презентуем три новых соревнования, которые начнём проводить со следующего года», - рассказал Шойгу на заседании коллегии министерства.

По его словам, среди новинок - состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы «Надёжный ориентир».

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом «Армия» и закончатся 5 сентября. Ранее Шойгу сообщал, что на игры были приглашены 90 государств, включая натовские. Ожидается, что приедут 250 команд, всего порядка 5 тысяч человек.