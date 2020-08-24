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Военно-промышленный курьер

«Газовая» ракета обойдется Роскосмосу в $22 млн

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе («Амур-СПГ») возвращаемой первой ступенью.

Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, эскизный проект должен быть готов до 21 декабря 2020 года, а начальная стоимость контракта составляет 407 млн руб.

Согласно технической документации проекта, запуск, включая стоимость серийной PH «Амур», головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока — $22 млн.

Пуск без посадки блока первой ступени и её повторного использования и без применения разгонного блока, позволяющего выводить спутники, не должен стоить больше $30 млн, а без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком — не более $35 млн.

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Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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