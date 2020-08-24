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Деловая газета "Взгляд"

Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Источник изображения: © AP Photo / Andy Wong

Китай выступает против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) из-за угрозы со стороны Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона выступает решительно против размещения США ракет средней и малой дальности действия в АТР, выражает крайнее недовольство постоянным давлением американской стороны на соседние Китаю страны и открытыми провокациями у порога Китая", – приводит РИА "Новости" заявление китайского МИД.

Китай призвал США придерживаться ответственной позиции для поддержания международного мира. В случае дальнейших провокаций со стороны США Китай намерен ответить зеркально.

"Если США будут настаиваться на своем, не считаясь с мнением других, китайская сторона примет необходимые ответные меры для защиты своих интересов безопасности", – говорится в заявлении.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, стремясь придать ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию.


Евгения Шестак

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