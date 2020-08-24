Эксперт заявил об угрозе космическому туризму после инцидента на МКС

Очередное происшествие с утечкой воздуха на МКС показало, что человечество еще не готово к полноценному развитию космического туризма, заявил «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин 21 августа.

Накануне, 20 августа, в американском сегменте станции обнаружили утечку воздуха. В NASA сообщили, что утечка находится в пределах допустимых характеристик и не несет непосредственной угрозы экипажу. Тем не менее ближайшие выходные американские астронавты проведут в российском сегменте.

«Космос остается опасной сферой и требует подготовленных и психологически устойчивых людей. Для профессионалов сложившаяся ситуация стандартная, они много раз отрабатывали ее на Земле. Есть четкий алгоритм действий, который нужно выполнять. А туристы могли и запаниковать, непонятно, как начали бы разворачиваться события», — сказал Андрей Ионин.

Эксперт назвал МКС неподготовленным для космического туризма объектом. Помимо микрометеоритов, всё большую угрозу для станции несет космический мусор, количество которого постоянно увеличивается.

Андрей Ионин полагает, что пришло время ввести в международное законодательство ответственность за ущерб и риски от космического мусора для коммерческих компаний. На данный момент такую ответственность несут лишь государства.

«Если что-то произойдет в космосе с аппаратами (основателя SpaceX. — Ред.) Илона Маска, он не понесет никакой ответственности», — сказал член-корреспондент РАК.

В свою очередь в «Роскосмосе» накануне уточнили, что на американском сегменте МКС произошло снижение давления, но речи о разгерметизации нет.

Ранее, 19 августа, модуль «Наука» для МКС доставили на космодром Байконур. Запуск планируется на весну 2021 года. Об отправке модуля сообщалось 11 августа. Она должна была состояться на несколько дней раньше, но была отложена из-за согласования с РЖД условий перевозки.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA