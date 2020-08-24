На "Армии-2020" представят 700 единиц современного вооружения и техники

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в Подмосковье представят 700 единиц современного вооружения и техники. На прошедшей в пятницу коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что форум откроется 23 августа и пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

"В этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны. Запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности", - сообщил министр.

Около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах задействуют почти 700 единиц современного вооружения и военной техники. Предусмотрено свыше 180 научно-деловых мероприятий по актуальным проблемам безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, на полях форума пройдут двусторонние встречи и переговоры с главами делегаций иностранных государств. "Ожидаем представителей 92 стран. 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны", - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства рассказал и о предстоящих Армейских международных играх. По его словам, в течение двух недель на полигонах пяти государств будут демонстрироваться мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32 стран. В программу Игр включены три десятка различных конкурсов.

"Помимо этого, мы презентуем три новых соревнования, которые начнем проводить со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы "Надежный ориентир", - сообщил Шойгу на коллегии Минобороны.

Юрий Гаврилов