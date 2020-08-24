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Российская газета

Новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 испытают на учениях "Кавказ-2020"

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Источник изображения: Владимир Астапкович/ РИА Новости

На стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые состоятся в сентябре, будет испытана новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка". Об этом в пятницу на коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Кроме того, новейшее оружие, обладающее повышенной дальностью и мощностью, до конца нынешнего года планируют поставить в войска. "Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях",- отметил министр.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, чем "Тосочка" отличается от предшественников - ТОС-1 и ТОС-1А. Прежде всего, для нее разработаны новые высокоэффективные "умные" боеприпасы. "Эта система поставлена на колесные шасси и ей не нужна транспортно- заряжающая машина. Снаряды в пусковую установку загружаются при помощи крана-манипулятора, расположенного непосредственно на боевой машине. Это добавляет системе универсальности и автономности. Машина также оборудована системами радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия", - объяснил глава "Ростеха".


Юрий Гаврилов

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Россия
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Солнцепёк
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Персоны
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
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