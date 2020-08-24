Лучше их не трогать: ветеран ВМС США рассказал об атомных подлодках РФ

Командование военно-морских сил США и их союзников по НАТО вырабатывают способы эффективной борьбы с российскими подлодками на случай конфликта, руководствуясь методами холодной войны. В этом их большая ошибка.

Такое мнение высказал ветеран ВМС Соединенных Штатов, автор книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорд Дисмьюкс. Его статью опубликовало издание Naval College Review.

Несмотря на то, что США рассматривают холодную войну, как исторический успех, большая часть полученного в тот период опыта носит отрицательный характер, пишет офицер. В первую очередь, это касается убеждений о том, что советский, а затем российский флот нацелен на атакующие действия. По словам Дисмьюкса, на самом деле основной задачей военно-морского флота РФ является оборона.

- До середины 1980-х годов в США активно продвигалась мысль, что СССР намеревался устроить новую "битву за Атлантику". Это было неверно, что имело серьезные и дорогостоящие последствия. Игнорировать эту ошибку сейчас - значит рисковать без наличия рациональных оснований, - написал отставной офицер.

Именно поэтому, считает ветеран, российские атомные подводные лодки являются прежде всего силой ядерного сдерживания, одним из ключевых его факторов. Какая-либо угроза этой части флота будет способствовать провокации конфликта, который может привести к катастрофическим последствиям.

- Почти во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам следует избегать угроз в отношении российских субмарин с баллистическими ракетами. Это тот редкий случай, когда поражение окажется гораздо лучше, чем успех. Во-первых, у США отсутствуют возможности сопоставимого ответа на ряд вооружений РФ, во-вторых, подобный конфликт приведет к последствиям, масштабы которых сложно оценить, - заявил Дисмьюкс.

Логика стратегической обороны времен холодной войны неприменима к современной ситуации. Лишь один успешный межконтинентальный удар может подвергнуть угрозе целые народы ради непонятных и невыполнимых целей, отмечает ветеран.

- Древняя мудрость гласит: неприятности вам принесет не то, чего вы не знаете, а то, в чем вы уверены. Это утверждение должно побудить США и всех участников альянса к пересмотру стратегии борьбы с подлодками РФ в сторону минимизации угроз. Между фразами "У меня есть серьезная уязвимость, и я буду защищать ее" и "У меня есть серьезная уязвимость, и мой противник намерен атаковать ее" огромная разница. Первая все еще верна. Вторая не была правдой во время холодной войны, является маловероятной и сегодня, - резюмировал ветеран.

Тимур Алимов