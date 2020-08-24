Войти
Российская газета

Индийские танки Т-72 пытаются догнать Т-90С по характеристикам

395
0
0
Источник изображения: Cell105 / flickr.com / wikimedia.org

Индийская армия имеет внушительный по численности парк танков Т-72. Всего с конца 70-х годов было получено более 2 400 боевых машин такого типа. Из них около 1 300 штук были изготовлены по лицензии на заводе в городе Авади.

Также на их базе созданы образцы инженерной техники: мостоукладчики и машины разминирования

Находящиеся в настоящее время в строю T-72M1Ajeya получили навесную динамическую защиту, похожую на российский "Контакт", новые приборы наблюдения и средства связи.

Командование армии уже длительное время вынашивает планы еще более глубокой модернизации имеющихся в строю "семьдесят вторых". За право работать в этом направлении соревновались танкостроители из России, Украины, Израиля и других стран.

Предлагались различные меры по повышению живучести, огневой мощи и подвижности. Однако военные до сих пор так не определились.

В то же время работы в этом направлении ведутся и в самой Индии. Так, для Т-72М1 была создана динамическая защита второго поколения. По своей конструкции она напоминает встроенный "Контакт-5", который предохраняет как от кумулятивных боеприпасов, так и от бронебойно-подкалиберных снарядов.

Похожая по конструкции "реактивная броня" уже применяется на танках национальной разработки Arjun Mk.1A.

Также, как утверждается, 780-сильный двигатель В-46-6 удалось форсировать до 1 000 л.с. Правда есть сомнения в его высокой надежности.

Судя по фото и видеоматериалам, других радикальных изменений в конструкции танка, например, в прицельном комплексе, не произошло. Поэтому можно утверждать, что по своим характеристикам улучшенный Т-72М1 пока не смог догнать Т-90С Bhishma.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Россия
Украина
Продукция
AGM-65
Arjun Mk II
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
DRDO
Похожие новости
22.01.2015
Индия в обозримой перспективе останется крупнейшим импортером российских вооружений
05.07.2011
Возможен ли украино-индийский военно-технический прорыв
07.04.2010
Дуэль в пустыне Тар с неочевидным результатом
03.04.2008
Броня заговорит по-французски
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19