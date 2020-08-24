Новые ракеты получили имена погибших иранских чиновников

В Иране представили две новые ракеты, получившие название «Шахид Хадж Кассем». По словам министра обороны страны Амира Хатани баллистическая ракета класса «земля – земля» способна поражать цели на расстоянии до 1400 километров. (Эффективная дальность при этом составляет около 1 000 км.)

Названо новое оружие в честь погибших в январе этого года высокопоставленных чиновников Кассема Сулеймани и Абу Махди Мухандиса, убитых во время поездки в Ирак американскими и британскими самолетами. При этом по словам президента Ирана Хасана Рухани, за два года инженеры смогли увеличить максимальную дальность полета ракет с 300 до 1000 километров.

Несмотря на все слова, произнесенные иранскими чиновниками, крылатая ракета «Шахид Абу Махди» является ничем иным, как вариантом уже известного изделия «Soumar». В свою очередь являющимся копией советской ракеты Х-55, купленной Ираном у Украины.

Что же касается баллистической ракеты «Шахид Хадж Кассем», то можно предположить, что она является частью семейства уже существующих ракет этого типа (например, “Fateh-110” с увеличенной дальностью), пишет Free News.