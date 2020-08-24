Египет намерен в Ливии дать по рукам Эрдогану

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ вооружённым силам страны поддерживать наивысший уровень боевой готовности для защиты национальной безопасности крупнейшей арабской республики. В ходе состоявшейся встречи с командным составом ВС Египта президент поручил быть готовыми к выполнения любых задач в свете текущих вызовов в регионе, сообщает издание Arab News.

Совещание состоялось на следующий день после того, как египетский лидер направил послание командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалу Халифе Хафтару. Сообщение было доставлено главой Управления военной разведки Египта генерал-майором Халедом Мегавером в штаб-квартиру ЛНА в Ар-Раджме, недалеко от восточного города Бенгази. Содержание послания не разглашается.

Приказ египетской армии и письмо ливийскому маршалу последовали после того, как министры обороны Турции и Катара посетили Триполи, отмечает Arab News.

Как сообщало EADaily, парламент Египта 20 июля единогласно проголосовал за предоставление президенту страны мандата на проведение военной операции в Ливии. Палата представителей арабской республики наделила главу государства и вооружённые силы мандатом «на защиту Ливии, национальной безопасности Египта и других арабских государств». До этого Каир посетила представительная делегация лидеров ливийских племён, которая во время встречи с главой египетского государства попросила вмешаться в конфликт в соседней арабской республике, чтобы «защитить национальную безопасность Ливии и Египта, если Абдель Фаттах ас-Сиси увидит неизбежную опасность для обеих стран».

Вооружённые силы Египта готовят масштабное вторжение в соседнюю Ливию, где поддерживаемые Турцией формирования Правительства национального согласия (ПНС) продолжают наступление на город Сирт и авиабазу «Джуфра», которые находятся под контролем ЛНА Хафтара. По словам египетского генерала в отставке Махфуза Марзука, в последние несколько недель армия арабской республики проводит учения на суше и на море, и их масштабы, а также сценарии свидетельствуют о том, что Каир «серьёзно настроен перебросить силы в Ливию, если в этом возникнет необходимость».