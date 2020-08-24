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Военно-промышленный курьер

Будущие офицеры ВМФ готовятся к встрече с Пиреем

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Учебный корабль «Смольный»
Учебный корабль Балтийского флота «Смольный».
Источник изображения: vpk-news.ru

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный», выполняя задачи дальнего похода, преодолел пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море.

Корабль совершает переход из Кронштадта в Севастополь и обратно. Главная цель похода – штурманская практика курсантов военно-морских учебных заведений.

Покинув Кронштадт 7 июля, «Смольный» сделал остановку в Архангельске, где 26 июля принял участие в торжествах по случаю Дня ВМФ. Далее он направился в Североморск, приняв там на борт более 200 курсантов из Санкт-Петербурга и Владивостока.

Из Североморска корабль взял курс на Севастополь, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. По пути в главную военно-морскую базу Черноморского флота «Смольный» посетит с деловым заходом греческий порт Пирей.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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