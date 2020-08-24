Новый отечественный программный комплекс сертифицирован ФСБ России

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Разработчик отечественных операционных систем спецназначения ГК Astra Linux и ведущий российский производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации компания "ИнфоТеКС" объявили о завершении сертификации программного комплекса ViPNet Client 4U for Linux по требованиям ФСБ РФ.

"По итогам сертификационных испытаний продукт получил сертификат, подтверждающий его соответствие требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2. Таким образом, решение может применяться для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну", - сказано в сообщении пресс-службы ГК Astra Linux, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Отмечается, что программный комплекс обеспечивает безопасность данных при передаче информации через открытые каналы связи.

Директор по продуктам компании "ИнфоТеКС" Николай Смирнов отметил, что курс на импортозамещение подстегнул отечественный рынок, в том числе и разработчиков операционных систем.

"При развитии своих продуктов мы учитываем эти тенденции, - сказал Смирнов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, данная версия ViPNet Client 4U for Linux поддерживает более 20 операционных систем, в том числе и операционную систему (ОС) специального назначения Astra Linux, созданную для организаций, работающих с информацией ограниченного доступа. "Совместное использование сертифицированного программного комплекса и ОС Astra Linux позволяет защищать информацию в государственных и военных информационных системах, а также в системах критической информационной инфраструктуры", - подчеркнул Смирнов.

В сообщении приводятся слова директора по развитию ГК Astra Linux Романа Мылицына, который отметил, что сертификация ViPNet Client 4U for Linux ожидаема многими клиентами. "Для нас крайне важен тот факт, что теперь наши потребители могут использовать указанное средство защиты на всех российских процессорах совместно с операционными системами Astra Linux", - сказал Мылицын.

В числе сценариев применения программного комплекса - организация защищенного подключения пользователей к ресурсам корпоративной сети: почте, CRM, базам данных и т.п. При наличии интернета сотрудникам можно обеспечить безопасный доступ из любой точки мира, в том числе и при блокировке всех портов и протоколов, кроме TCP 80 и 443. Помимо этого, ViPNet Client 4U for Linux надежно защищает каналы связи при использовании корпоративного мессенджера ViPNet Connect, систем SIP-телефонии, а также аудио- и видеоконференций, информирует пресс-служба.