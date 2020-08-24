Премьер Казахстана и глава Роскосмоса обсудили развитие космического комплекса Байконур

Нур-Султан. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на встрече в казахстанской столице обсудили запуски спутников и совместные проекты развития космического комплекса "Байконур", сообщает в пятницу пресс-служба главы казахстанского правительства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома "Байконур" и взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении пресс-службы.