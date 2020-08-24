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Интерфакс-АВН

Премьер Казахстана и глава Роскосмоса обсудили развитие космического комплекса Байконур

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Аскар Мамин и Дмитрий Рогозин
Аскар Мамин и Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Нур-Султан. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на встрече в казахстанской столице обсудили запуски спутников и совместные проекты развития космического комплекса "Байконур", сообщает в пятницу пресс-служба главы казахстанского правительства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома "Байконур" и взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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