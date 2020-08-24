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США оказывают давление на Индию по вопросам военно-технического сотрудничества с Россией

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Как сообщает газета "Коммерсантъ", США ведут работу, чтобы Индия отказывалась в будущем от подписания крупных контрактов в сфере военно-технического сотрудничества с Россией, сообщил помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер. В качестве примера крупных покупок он привел зенитные ракетные системы С-400 и истребители Су-35.

Истребители Су-30МКИ ВВС Индии (с) ВВС Индии

"Не подвергайте риску дальнейшие благоприятные возможности (сотрудничества с США.- "Ъ"), которые могут быть осложнены (приобретением.- "Ъ") значительных российских вооружений. Опять-таки, речь идет не обо всем. Но что-то вроде С-400 представляло бы собой вызов. Что-то вроде Су-35 представляло бы собой вызов",- объяснил журналистам позицию США господин Купер (цитата по ТАСС).

Помощник госсекретаря утверждает, что США не стремятся нанести ущерб обороноспособности Индии и ее нацбезопасности. По его мнению, Индия может отказаться от российского оружия и техники в одночасье. Как передает агентство, господин Купер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, рассматривают ли США возможность поставок Индии передвижных комплексов ПРО, зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35.

Ранее Россия договорилась ускорить выполнение ключевого оборонного контракта с Индией. Он предусматривает поставку Дели пяти С-400, а также активизирует переговоры по поставке Индии 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
МиГ-29
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Су-35
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