Украинские планы закупки 120-мм минометов в Болгарии

Украинский веб-ресурс "Хвиля" опубликовал небезынтересный разоблачительный материал относительно украинских страданий со 120-мм минометами и попыток Украины приобрести 120-мм минометы ЕМ-120 в Болгарии. Хаос, царящий в украинской закупочной и военно-промышленной политике на седьмом году "войны с агрессором", не перестает удивлять.

Cоветский 120-мм миномет 2Б11 комплекса 2С12 "Сани" (с) oruzhie.info

Буквально за 4 месяца до окончания года, Министерство обороны Украины наконец-то начало проводить процедуры подписания контрактов по Гособоронзаказу на 2020-й год. И военные сразу попали в скандал с закупкой 120 мм минометов.

Все помнят историю с миномётами "Молот" производства государственного завода "Маяк". К глубочайшему сожалению, использование "Молотов" в войсках сопровождалось гибелью нескольких артиллерийских расчётов. Что послужило причиной - некачественные (старые) боеприпасы, неиспользование солдатами предохранителей от двойного заряжания или дефекты самих миномётов - всё еще устанавливает прокуратура. На время расследований Генштаб решил вывести "Молоты" из штата - и военным вполне объективно понадобились новые миномёты. В Гособоронзаказе на этот год была запланирована закупка 140 миномётов такого калибра.

В идеале, конечно, найти советские миномёты 2Б11 - проверенная десятилетиями и очень качественная модель. Но ни в Украине, ни за границей этих миномётов уже в достаточном количестве не осталось.

В этом году испытания проходят сразу 3 отечественных миномёта калибра 120 мм - "Бучарда" частного предприятия "Старокраматорский машиностроительный завод", "МП-120" "Украинской бронетехники" и тот же "Молот" государственного "Укроборонпрома", но уже доработанный и улучшенный. Цена миномётов украинского производства - от 500 до 600 тысяч гривен за единицу.

Согласно постановлению Кабмина №345 от 25 февраля 2015 года, силовые ведомства могут закупать технику уже после ведомственных, а не государственных испытаний. Но памятуя про взрывы миномётов, Генштаб и Минобороны подходит к испытаниям со всей строгостью - от производителей миномётов требуют пройти полный цикл государственных испытаний, не разрешая ограничиваться более простыми и короткими ведомственными испытаниями. Испытания растягиваются на месяцы - каждый миномёт должен выстрелять тысячи 120 мм мин в разных режимах скорострельности, при разных мощностях зарядов и углах наклона.

То же 345-е постановление Кабмина регламентирует упрощенный порядок закупки военной техникой из-за рубежа. Постановление гласит: "Образец военной техники иностранного производства должен пребывать на вооружении (в эксплуатации) в армии страны-производителя или поставляться на экспорт для потребностей обороны других стран".

И вот здесь Министр обороны Андрей Таран и его профильный зам Александр Миронюк находят очень удобную лазейку. Пару месяцев назад руководство Минобороны собирает совещание с очень простой повесткой дня: отечественные производители не успевают завершить испытания, а миномёты нужны, так что давайте купим импортные. Вопрос от Генштаба: так уж и быть, мы не против, а какие? Минобороны: облазили весь мир, можем поставить только миномёт ЕМ-120 болгарского производства.

Что же это за миномёт?

Миномёт ЕМ-120 принадлежит болгарской торговой компанией "EMCO". Владелец "EMCO" Эмилиян Гебрев "стал знаменитым" после неудачной попытки российских спецслужб отравить его очень похожим на "Новичок" ядом.

Не имея собственной производственной базы, в особенности по сложному производству стволов, "EMCO" проводит ремонт и предпродажную подготовку старой техники, в том числе и 120 мм миномётов. Уже несколько лет болгарская фирма пытается продать на экспорт остатки этих миномётов - и всё было бы тщетно, если бы не отозвавшийся на помощь заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк, до назначения долгое время курировавший торговлю с Болгарией в государственном спецэкспортёре "Прогресс".

Точно зная, что миномёт ЕМ-120 не стоит на вооружении в Болгарии и не имея должного подтверждения по поставкам этих миномётов в другие страны, буквально наплевав на необходимость государственных испытаний такой травмоопасной техники, руководством Минобороны в спецификацию Гособоронзаказа включается никому ранее неизвестный ЕМ-120.

12 августа Министерство обороны Украины провело переговорную процедуру по указанным миномётам. Предприятия, которые предлагали другие, отличные от ЕМ-120 миномёты, к процедуре просто не допустили.

И вот тут еще интереснее - ЕМ-120 были предложены двумя государственными специмпортёрами "Укроборонпрома": "Укринмаш" предложил ЕМ-210 по 773 тысяч гривен (с учётом 3% комиссии специмпортёра, иностранный поставщик дал им предложение по 23,5 тысячи евро), а "Укрспецэкспорт" предложил точно такой же миномёт по 931 тыс. грн (то есть уже другой иностранный поставщик предложил этот миномёт по 28 тысяч евро). Напомню, что украинские миномёты могут быть поставлены в армию по 500-600 тысяч гривен (15,5-18,5 тысяч евро).

Расчёт бенефициаров схемы очень простой - на переговоры выходит две компании, имитируется конкуренция, выигрывает меньшее предложение, а потом один из иностранных поставщиков (даже не болгарский производитель - напрямую болгарам запрещено работать с Украиной) по каким-то причинам отказывается поставлять - и контракт переходит ко второму предложению, уже по более высокой цене. Потери бюджета (доходы бенефициаров схемы) могут составить более миллиона евро.

По нашей информации, заместитель генерального директора концерна "УкрОборонПром" Михаил Морозов, в чьём подчинении находится и "Укрспецэкспорт" и "Укринмаш", в данный момент находится... в Болгарии. Вполне возможно, прямо сейчас обсуждается раздел доходов между болгарской и украинской сторонами.

Эта история - хорошая иллюстрация как несовершенства законодательной базы закупки военной техники, которая приводит к таким "странным" решениям в Укрооборонпроме и Минобороны.