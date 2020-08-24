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ТАСС

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 поступит в войска до конца года

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Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Междунар
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума «"Армия-2018" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Развитие войск радиационной, химической и биологической защиты, которые будут оснащаться ТОС-2, остается одним из важных направлений деятельности вооруженных сил, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военные до конца года получат новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 ("Тосочка"), впервые показанную на параде Победы 24 июня. Об этом в пятницу сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"До конца года в войска планируется поставить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью", - сказал министр.

Шойгу отметил, что в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020" будет отработана практическая стрельба с применением новой системы. "Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях", - подчеркнул он.

Министр добавил, что развитие войск радиационной, химической и биологической защиты, которые будут оснащаться ТОС-2, остается одним из важных направлений деятельности вооруженных сил. "К концу 2025 года этот показатель (доля современных вооружений в этих войсках - прим. ТАСС) должен составить 85%", - пояснил Шойгу.

ТОС-2 "Тосочка" - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Она обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

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