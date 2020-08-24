Шойгу рассказал о передовых методиках подготовки военных в Академии Генштаба ВС РФ

В ней обучаются военнослужащие 35 государств, функционируют 16 военно-научных школ, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Передовые методики подготовки, применяемые в Академии Генерального штаба ВС РФ, где обучаются военнослужащие 35 государств, высоко оцениваются иностранными военными специалистами. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, подготовка командных кадров - одна из приоритетных задач Минобороны и особого внимания заслуживает опыт подготовки руководящих кадров, накопленный в Военной академии Генштаба, где созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава.

"Передовые методики подготовки, применяемые в Академии Генерального штаба, высоко оцениваются иностранными военными специалистами. В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в академии функционируют 16 военно-научных школ по актуальным направлениям развития военной науки и военного искусства, что способствует качественной подготовке специалистов в области управления военной организацией государства.

"Высокими темпами развивается электронная образовательная среда, совершенствуется материально-техническая база. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52% от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями", - подчеркнул министр.

Курсы повышения квалификации

Министр обороны напомнил, что в прошлом году в Академии Генштаба воссозданы курсы повышения квалификации для командующих войсками военных округов, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей.

"Они обучаются по наиболее актуальным вопросам военной стратегии, оперативного искусства и военного управления. В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Минобороны России", - рассказал глава военного ведомства.

Он отметил, что в целом в системе подготовки высших офицерских кадров заложен высокий потенциал к совершенствованию и обучению военных руководителей, готовых к решению задач в области обеспечения военной безопасности России и к защите ее граждан.