Рособоронэкспорт расширит свое участие в "Армии-2020" новой экспозицией и виртуальной составляющей

ЦАМТО, 21 августа. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) расширит масштаб своего участия в МВТФ "Армия-2020" за счет новых демонстрационных площадей и виртуального продвижения продукции российских оборонных предприятий.

Компания проведет онлайн-презентации и видеотрансляции для иностранных заказчиков, покажет видеообзоры новинок и событий форума.

"Армия-2020" состоится с 23 по 29 августа 2020 г. на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" в подмосковной Кубинке. На форум по приглашению Минобороны России, ФСВТС России, Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта прибыли представители из 60 стран мира.

"Параллельно с обычной деловой программой Рособоронэкспорт проведет активную работу по продвижению продукции в Интернете, а также посредством видеоконференц-связи, что значительно увеличит число партнеров и их информированность о предлагаемых нами новых образцах вооружения и военной техники. В частности, посетители парка "Патриот", сайта и аккаунтов Рособоронэкспорта в соцсетях могут ознакомиться с впервые представленными на "Армии" истребителем пятого поколения Су-57Э, фронтовым истребителем МиГ-35, зенитной ракетной системой "Антей-4000", колесной бронемашиной на шасси "Бумеранг" и береговым ракетным комплексом тактического назначения "Рубеж-МЭ", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В 2020 году Рособоронэкспорт стационарно размещается в 4 локациях в рамках "Армии". Традиционно стенды компании расположены в павильоне "Б" и в демоцентре Госкорпорации Ростех. Новая презентационно-переговорная зона компании размещена на аэродроме в Кубинке, где иностранные заказчики ознакомятся с экспортными вариантами российской авиационной и вертолетной техники. Кроме того, Рособоронэкспорт организовал экспозицию, где на одной площадке представлены лучшие образцы ведущих российских производителей стрелкового оружия, в том числе служебного и гражданского.

На полях "Армии-2020" Рособоронэкспорт планирует подписать ряд документов с ведущими российскими разработчиками и производителями продукции военного, гражданского и двойного назначения, касающихся совместной деятельности в области ее продвижения на внешний рынок, а также по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

В ходе форума 24 и 25 августа пройдет Международная научно-практическая конференция "Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества". Статс-секретарь Рособоронэкспорта Владимир Кудашкин выступит модератором конференции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".