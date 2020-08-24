Представители около ста стран посетят форум "Армия-2020"

Около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят на форуме более 28 тысяч экспонатов, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Представители около ста стран прибудут на Международный военно-технический форум "Армия-2020". Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"23 августа открываются Международный военно-технический форум "Армия" и Международные армейские игры. В этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны. Ожидаем представителей 92 стран. 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны", - сказал он.

На форуме запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности.

Как уточнил министр обороны, на "Армии-2020" около 1,5 тысячи организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.

Параллельно с форумом будут проходить Международные армейские игры. В течение двух недель на полигонах пяти государств 156 команд из 32 стран будут демонстрировать свое мастерство и профессиональные навыки.

"В программу Игр включены 30 конкурсов. Помимо этого, мы презентуем три новых соревнования, которые начнем проводить со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы "Надежный ориентир", - отметил Шойгу.