На «АрМИ-2020» прошел мастер-класс по стрельбе

На «АрМИ-2020» российские военные провели мастер-класс по практической стрельбе. В тренировке участвовали военные, приехавшие на форум из восьми стран. Военнослужащие стреляли по целям на расстоянии до 200 метров из новейшего автомата Калашникова АК-12. Мастер-класс стал частью подготовки к одному из конкурсов.

На «АрМИ-2020» российские военные провели мастер-класс по практической стрельбе. В тренировке участвовали военные, приехавшие на форум из восьми стран. Военнослужащие стреляли по целям на расстоянии до 200 метров из новейшего автомата Калашникова АК-12. Мастер-класс стал частью подготовки к одному из конкурсов.