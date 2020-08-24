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Известия.ru

На «АрМИ-2020» прошел мастер-класс по стрельбе

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На «АрМИ-2020» российские военные провели мастер-класс по практической стрельбе. В тренировке участвовали военные, приехавшие на форум из восьми стран. Военнослужащие стреляли по целям на расстоянии до 200 метров из новейшего автомата Калашникова АК-12. Мастер-класс стал частью подготовки к одному из конкурсов.

На «АрМИ-2020» российские военные провели мастер-класс по практической стрельбе. В тренировке участвовали военные, приехавшие на форум из восьми стран. Военнослужащие стреляли по целям на расстоянии до 200 метров из новейшего автомата Калашникова АК-12. Мастер-класс стал частью подготовки к одному из конкурсов.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX
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