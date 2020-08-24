«Роскосмос» назвал стоимость пуска многоразовой ракеты «Амур»

Стоимость пуска российской многоразовой ракеты «Амур» с метановым двигателем составит от $22 млн до $35 млн в зависимости от конфигурации. Эта информация следует из материалов технического задания «Роскосмоса», размещенных на сайте госзакупок 20 августа.

Отмечается, что в эту сумму входит пусковая услуга с космодрома Восточный, включая стоимость ракеты «Амур», головного обтекателя, разгонного блока, организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки.

Цена запуска новой ракеты-носителя без разгонного блока составит $22 млн. При этом без посадки блока первой ступени и ее повторного использования и без применения разгонного блока стоимость — не более $30 млн, а без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком — не более $35 млн.

Ранее в пятницу сообщалось, что «Роскосмос» объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса (КРК) с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью. Начальная стоимость тендера составляет 407 млн рублей. Подготовить эскизный проект необходимо до 21 декабря 2020 года.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил «РИА Новости», что начальные этапы разработки ракеты «Союз-СПГ» («Амур») планируется профинансировать из внебюджетных источников.

Как стало известно 6 август, «Роскосмос» увеличил в 1,7 раза до 45,5 млрд рублей бюджет на создание и испытания ракет-носителей «Ангара» на период до 2026 года.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур» будет иметь многоразовую — до десяти раз — возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

С Восточного «Амур» сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 т при многоразовом использовании первой ступени и 12 т — при однократном, а на геопереходную орбиту — 2,5 т с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени.

Стартовый комплекс для ракеты-носителя на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.