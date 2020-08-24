ARES: последняя модернизация F-22

Американские «Хищники» пройдут финальный этап модернизации. Вчера, 20 августа, портал janes.com сообщил о том, что ВВС США приступили к программе Advanced Raptor Enhancement and Sustainment (ARES) — последнего масштабного обновления самолётов F-22 Raptor.

В запросе, размещённом на официальном сайте государственных закупок, указывается, что ВВС США заключают контракт с единственным поставщиком — компанией Lockheed Martin. Программа ARES является последней в рамках плановой модернизации истребителей F-22.

Истребитель F-22 Raptor Источник изображения: flickr.com

«ARES является продолжением программы Raptor Enhancement, Development and Integration II (REDI II), будет удовлетворять требованиям модернизации и обеспечит повышение эффективности самолётов F-22. Модернизация должна начаться в июне 2021 года и продлится около пяти лет», — сообщается в официальном запросе ВВС США.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный в 1997 году компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для замены истребителя четвёртого поколения -15 Eagle. В 2005 году F-22 поступили на вооружение ВВС США, за время серийного производства (с 1997 по 2011 год) было выпущено 187 единиц. Из-за сокращения заказа Минобороны США с 384 до 188 единиц и запрета на экспорт F-22 Raptor стал самым дорогим в мире серийным истребителем — $146,2 млн за один самолёт.