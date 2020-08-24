Шойгу назвал подготовку командного состава одним из приоритетов развития российской армии

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Профессиональная подготовка командного состава Вооруженных сил РФ является одним из приоритетов развития российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.

"Начнём с подготовки командных кадров. Сегодня это одна из наших приоритетных задач. Именно от широкого кругозора, всестороннего образования и военного мастерства командного состава зависит успех решения сложных задач, стоящих перед Вооружёнными силами", - сказал Шойгу.

Он заявил, что особого внимания заслуживает опыт подготовки руководящих кадров, накопленный в Военной академии Генерального штаба, в которой созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава.

"Коллектив академии в настоящее время объединяет высококвалифицированных педагогов и научных работников, более 60 процентов которых имеют боевой опыт. Благодаря их профессионализму в учебном процессе успешно сочетаются инновационные и классические методики обучения", - сказал министр.

Он сообщил, что в академии функционируют 16 военно-научных школ, высокими темпами развивается электронная образовательная среда, совершенствуется материально-техническая база.

"Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52 процента от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями", - заявил генерал армии Шойгу.

Он сообщил, что в прошлом году в академии Генштаба были воссозданы курсы повышения квалификации для командующих войсками военных округов, руководителей центральных органов военного управления и их заместителей. Они обучаются по наиболее актуальным вопросам военной стратегии, оперативного искусства и военного управления. В учебном процессе активно участвует весь руководящий состав Минобороны России.

"Передовые методики подготовки, применяемые в академии Генерального штаба, высоко оцениваются иностранными военными специалистами. В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35-ти дружественных государств", - сказал также министр обороны.