В соединение связи Амурского объединения ВВО поступила партия радиорелейных станций

ЦАМТО, 21 августа. В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила партия новейших цифровых радиорелейных станций.

Цифровая радиорелейная станция (ЦРРС) на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 обеспечивает построение высокоскоростных цифровых сетей связи и позволяет значительно увеличить скорость коммуникаций между элементами сети, существенно сокращая время развертывания, вхождения в связь и обеспечения готовности сети связи.

ЦРРС обладает высокими коммуникационными возможностями, такими как в десятки раз увеличенная, в сравнении с возможностями ЦРРС предыдущего поколения, пропускная способность каналов связи, автоматизированы и механизированы средства развертывания, действует интерактивная система контроля управления. Внутри кабины управления созданы более комфортные условия для работы и отдыха экипажа станции.

До конца года в подразделения связи объединения ожидается поставка еще нескольких станций данного типа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.