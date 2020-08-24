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ЦАМТО

В соединение связи Амурского объединения ВВО поступила партия радиорелейных станций

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Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник изображения: www.relero.ru

ЦАМТО, 21 августа. В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила партия новейших цифровых радиорелейных станций.

Цифровая радиорелейная станция (ЦРРС) на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 обеспечивает построение высокоскоростных цифровых сетей связи и позволяет значительно увеличить скорость коммуникаций между элементами сети, существенно сокращая время развертывания, вхождения в связь и обеспечения готовности сети связи.

ЦРРС обладает высокими коммуникационными возможностями, такими как в десятки раз увеличенная, в сравнении с возможностями ЦРРС предыдущего поколения, пропускная способность каналов связи, автоматизированы и механизированы средства развертывания, действует интерактивная система контроля управления. Внутри кабины управления созданы более комфортные условия для работы и отдыха экипажа станции.

До конца года в подразделения связи объединения ожидается поставка еще нескольких станций данного типа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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