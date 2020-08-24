Тайвань вновь намерен увеличить расходы на оборону

ЦАМТО, 21 августа. По данным Reuters, оборонные расходы Тайваня в следующем году возрастут на 10,2% по сравнению с текущим годом в рамках предпринимаемых правительством усилий по повышению обороноспособности страны в условиях растущего давления со стороны Китая.

Как указано в заявлении Генерального управления бюджета, бухгалтерского учета и статистики, администрация президента Цай Инвэнь 6 августа предложила в следующем году направить на военные нужды 453,4 млрд. тайв. долл. (15,42 млрд. долл. США) по сравнению с 411,3 млрд. долл., предусмотренными в бюджете на 2020 год. Таким образом, оборонные расходы предложено увеличить на 42,1 млрд. тайв. долл. (1,4 млрд. долл. США).

Бюджет еще должен быть одобрен парламентариями, однако "Демократическая прогрессивная партия" президента Цай Инвэнь имеет подавляющее большинство в законодательном органе, что делает маловероятным его блокирование.

Как сообщает агентство Reuters, Китай активизировал свою военную деятельность вокруг Тайваня, включая полеты истребителей, после победы на выборах в январе 2020 года Цай Инвэнь, выступающей против сближения с Пекином. Президент считает приоритетом проведение модернизации Вооруженных сил Тайваня и увеличение расходов на оборону.

В прошлом году Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму более 10 млрд. долл., в том числе 106 танков M1A2 "Абрамс", 66 истребителей F-16V, ракет большой дальности AGM-154C JSOW класса "воздух-поверхность", модернизацию имеющихся средств ПВО.