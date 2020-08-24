Войти
Российская газета

Идеальное решение: Forbes оценил экипировку "Ратник"

442
0
0
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

В США оценили российскую экипировку "Ратник". Эксперты издания считают ее идеальным решением и говорят о том, что американский проект боевого костюма TALOS пока ни к чему не привел.

"Ратник" создан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, входящем в Ростех. Его первоначальная версия - экзоскелет без двигателя. Он снимает с бойца нагрузку и позволяет совершать длительные походы с весом до 45 килограммов. Для этого используются пружины или другие устройства. Так как источника питания им не требуется, то и не грозят сложные технические проблемы брони с электроприводом, вроде того же американского TALOS. За несколько часов батарейки не сядут.

Как говорит советник Центра военно-морских исследований Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett), ранняя версия "Ратника" уже прошла многие испытания, в том числе и в Сирии. Они нужны были из-за веса электроники, которую перевозили операторы на робототехнических комплексах разминирования "Уран-6". Им приходится носить на груди пульт управления весом более 18 килограммов. Но с помощью экзоскелета они без труда передвигаются, садятся, ложатся и встают без лишних усилий.

По мнению Сэмюэля Бендетта, экзоскелет оказался идеальным временным решением для немедленного применения, чтобы удовлетворить оперативные потребности современного солдата. Конструкция же экзоскелета с "третьей рукой" позволяет использовать и более тяжелое оружие, например, пулемет.

Эксперт считает, что российские разработчики уже придумали и другие оригинальные схемы для совершенствования экзоскелета, начиная от защитной окраски хамелеона и заканчивая микродронами. А еще специалисты разрабатывают экипировку третьего поколения под названием "Сотник". ее обещают сделать к 2025 году. И, как делает вывод эксперт, данные цели вполне реалистичны.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Уран-6
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Робот
Похожие новости
24.08.2020
Forbes (США): почему экзоскелеты российских военных — не научная фантастика
18.08.2020
Гремучая «Смесь»: новый штурмовой гранатометный комплекс выходит на испытания
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
14.12.2017
ЦНИИТОЧМАШ: "Ратник" получит электронные очки и противоминную обувь
03.11.2015
"Мечи на орала перекуем позже"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19