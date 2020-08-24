Войти
Деловая газета "Взгляд"

ОСК начала переезд в Петербург

394
0
+1
Макеты кораблей
Макеты кораблей на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Переезд «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург начался, первая группа уже на месте, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

"Первая группа сотрудников ОСК уже прибыла в Санкт-Петербург. До конца года переедет более половины из 450 человек персонала компании. Всего в северную столицу должны будут отправиться 330 человек, 120 останутся в московском представительстве", – передает РИА "Новости" слова Рахманова.

Он уточнил, что основная часть ОСК разместится на Васильевском острове.

"Эпидемия COVID-19 незначительно скорректировала ранее озвученные планы по переезду. Как только первая группа освоится на новом берегу, переброска сил продолжится", – сказал Рахманов.

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.


Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Похожие новости
10.07.2020
Калининградские корабелы отмечают юбилей
19.02.2020
Огневую мощь фрегата "Адмирал Касатонов" оценили в США
27.02.2019
Тральщик "Георгий Курбатов" спустят на воду весной 2020 года
14.04.2017
Средне-Невский судостроительный завод заложит тральщик и откроет новый производственный цех
17.06.2016
ОСК: "Адмирал Кузнецов" будет перевооружен в ходе модернизации
13.10.2009
"Адмиралтейских верфи" и ВМФ РФ приступают к завершающему этапу испытаний ДЭПЛ "Санкт-Петербург"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19