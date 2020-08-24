Войти
Деловая газета "Взгляд"

«Росэлектроника» покажет на «Армии-2020» интеллектуальную систему управления роботами

310
0
0
Сергей Сахненко
Сергей Сахненко.
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» впервые представит в рамках международного военно- технического форума «Армия-2020» автоматизированную интеллектуальную систему управления роботами, сообщил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

"На объединенной экспозиции радиоэлектронного комплекса Ростеха на форуме "Армия-2020" будут представлены более 400 экспонатов военного, двойного и гражданского назначения. В числе новинок холдинг "Росэлектроника" продемонстрирует интеллектуальную систему управления робототехническими системами, а также комплекс подвижных радиоцентров для организации магистральной радиосвязи для высших звеньев управления ВС РФ", – передает ТАСС слова Сахненко.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме "Армия-2020".



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
Похожие новости
15.07.2019
73 тысячи "показных" боеприпасов
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
14.08.2017
"Созвездие" передают в частные руки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19