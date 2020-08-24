Спущен на воду второй корабль OPV-87 для ВМС Аргентины

ЦАМТО, 21 августа. Согласно информации ресурса Defesa Aerea and Naval, во Франции состоялась церемония спуска на воду второго патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), предназначенного для ВМС Аргентины.

"Пьедрабуэна" имеет большое внешнее сходство с построенным во Франции Naval Group кораблем "Л'Адруа", который после передачи ВМС Аргентины был переименован в "Бушар".

Как сообщал ЦАМТО, 14 февраля 2019 года компания Naval Group сообщила о вступлении в силу контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

Контракт предусматривает проведение ремонта, технического обслуживания, адаптацию в соответствии с требованиями ВМС Аргентины и поставку корабля "Л'Адруа" (из состава ВМС Франции), а также строительство трех новых патрульных кораблей проекта OPV-87 ("Говинд") во Франции.

Корабли предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и выполнения других задач.

Naval Group руководит программой в целом, проектированием, а также интеграцией системы боевого управления Polaris. Компания адаптировала к требованиям ВМС Аргентины спущенный на воду в 2011 году "Л'Адруа". Он был передан командованию Военно-морских сил Аргентины 6 декабря 2019 года. Поставку трех новых кораблей выполнит Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

В апреле 2019 года на предприятии компании Piriou в Конкарно началось строительство первого нового корабля OPV-87 класса "Говинд", предназначенного для поставки ВМС Аргентины. Как предполагается, новые корабли серии будут переданы заказчику в течение 2021-2023 гг.

Длина кораблей OPV-87 ВМС Аргентины составит 87 м, максимальная ширина – 14 м, водоизмещение – 1650 т. Корабли будут оснащены двумя дизельными двигателями Anglo Belgian Corporation V12 (5,6 МВт), расчетная максимальная скорость – 21 узел, дальность плавания – 7 тыс. морских миль, автономность – 21 сутки, экипаж – 30-40 человек.

Корабль будет оборудован взлетной площадкой для применения 10-тонного вертолета. Изучается возможность установки на борту телескопического ангара. На борту также могут разместиться две 9-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB).

Все четыре корабля будут оснащены дистанционно управляемым боевым модулем MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой. Корпуса кораблей будут усилены для возможности их использования в холодных водах южных морей.